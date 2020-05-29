Российские истребители прогнали американский бомбардировщик от границ РФ. Видео

«На значительном удалении от государственной границы РФ американские бомбардировщики непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля. Для перехвата целей в воздух были подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», — приводит телеканал текст сообщения Министерства обороны России.

На кадрах видно, что истребители взяли один из бомбардировщиков в «клещи» и заставили американскую боевую машину сменить курс. По данным военного ведомства, российские самолеты приблизились к бомбардировщикам на безопасное расстояние.

Полет прошел в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.