Российские истребители прогнали американский бомбардировщик от границ РФ. Видео
Истребители ВВС РФ Су-27 и Су-30 вынудили американские бомбардировщики В-1В изменить курс в сторону от российской границы. Перехват состоялся над нейтральными водами Черного моря. Телеканал «Звезда» опубликовал снятое из кабины видео военной операции.
«На значительном удалении от государственной границы РФ американские бомбардировщики непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля. Для перехвата целей в воздух были подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», — приводит телеканал текст сообщения Министерства обороны России.
На кадрах видно, что истребители взяли один из бомбардировщиков в «клещи» и заставили американскую боевую машину сменить курс. По данным военного ведомства, российские самолеты приблизились к бомбардировщикам на безопасное расстояние.
Полет прошел в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.