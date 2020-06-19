Российские истребители перехватили американские бомбардировщики у своих границ

Российским истребителям пришлось перехватить американские бомбардировщики у своих восточных границ. Самолеты США заметили в небе над нейтральными водами Охотского моря.

Пару бомбардировщиков В-52Н ВВС США обнаружили дежурные силы ПВО Восточного военного округа. Их сопроводили истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31. Уточняется, что границу американцы не нарушали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Ранее Минобороны опубликовало видео планового облета стратегического ракетоносца Ту95МС.

Похожий полет «с сопровождением» уже был в начале июня. С мая военные самолеты США пролетали уже пять раз недалеко от российских границ, заявили в Министерстве обороны. Авиация поднималась в воздух так же над Черным и над Балтийским морями.

Ранее российский военный эксперт заявил, что основная задача бомбардировщиков США — разведать радиочастоты и «освоить территорию в небе».