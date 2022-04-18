Российские «Искандеры» ликвидировали командный пункт бригады ВСУ

Российские расчеты оперативных тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» уничтожили командный пункт механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об итогах операции сообщила газета «Известия».

Местоположение командного пункта, как отметил журналист издания, удалось выяснить в результате допроса служащего ВСУ. Полученные данные были проверены, и после этого расчеты российских «Искандеров» выполнили пуски ракет по указанным координатам.

«Высокие эксплуатационные характеристики комплекса („Искандер-М“) позволили идеально выполнить поставленную задачу», — командир стартовой батареи.

По его словам, на сегодня выполнено уже более 10 боевых пусков. Он также добавил, что сейчас нет аналогов российским ракетным комплексам.

Российские военные дали возможность украинским формированиям на «Азовстали» сложить оружие и сдаться. Но киевский режим запретил им это делать, поскольку намерен продолжать боевые действия до последнего бойца, считает военный историк Юрий Кнутов.