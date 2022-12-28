Армия 28 декабря 2022, 09:02 Российские и белорусские военные показали боевое слаживание Минобороны показало видео боевого слаживания российских и белорусских военных

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Боевое слаживание российских и белорусских военных на полигонах Белоруссии продолжается. Бойцы отработали тактическую и огневую подготовку. Видео появилось в Telegram-канале Минобороны России.

Военнослужащие союзной группировки войск во время тренировок стреляют боевыми патронами.

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«Каждый уже знает, кто, что, как делает. По сигналу, по взгляду уже понимает, куда и как нужно действовать в данной ситуации», — сообщил заместитель командира взвода одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным Сеня.

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Во время совместных занятий военнослужащие также отработали элементы инженерной, медицинской подготовки. Кроме того, они тренировались водить боевые машины по пересеченной местности.

Ранее Минобороны России рассказало о подвиге командира БМП Никиты Шомина. Несмотря на ранение, он вместе с группой шесть часов оборонял позиции.