    28 декабря 2019, 15:55

    Российские гиперзвуковые ракеты станут еще быстрее

    Алена Макаренко

    Максимальная скорость гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» может увеличиться до более чем 10 махов. Над этим работают российские оружейники. Об этом рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко, сообщила газета «Красная звезда».

    «Образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения как с воздушных (комплекс „Кинжал“), так и с наземных и морских („Циркон“) носителей», — отметил он.

    Оружейники продолжают отработку критических технологий, которые позволяют увеличивать скорость полета, дальность и точность наведения.

    Максимальная скорость ракет может увеличиться до более чем 10 чисел Маха, или 12,25 тысячи километров в час.

    Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» представил президент России Владимир Путиным в марте 2018 года. В качестве носителя ракеты используют специально модифицированные истребители МиГ-31. В начале 2019-го летчики запустили эти ракеты и поразили цели на расстоянии тысячи километров.

    «Циркон» пока находится в разработке. После его выпуска он превратится в корабельный комплекс. Ракеты можно будет запускать по морским и наземным целям с некоторых уже построенных кораблей и подлодок.

    Кроме того, в России имеется гиперзвуковой комплекс «Авангард», оснащенный управляемым боевым блоком. Он запускается к цели с помощью межконтинентальной баллистической ракеты.