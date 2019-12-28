Российские гиперзвуковые ракеты станут еще быстрее

«Образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения как с воздушных (комплекс „Кинжал“), так и с наземных и морских („Циркон“) носителей», — отметил он.

Оружейники продолжают отработку критических технологий, которые позволяют увеличивать скорость полета, дальность и точность наведения.

Максимальная скорость ракет может увеличиться до более чем 10 чисел Маха, или 12,25 тысячи километров в час.

Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» представил президент России Владимир Путиным в марте 2018 года. В качестве носителя ракеты используют специально модифицированные истребители МиГ-31. В начале 2019-го летчики запустили эти ракеты и поразили цели на расстоянии тысячи километров.

«Циркон» пока находится в разработке. После его выпуска он превратится в корабельный комплекс. Ракеты можно будет запускать по морским и наземным целям с некоторых уже построенных кораблей и подлодок.

Кроме того, в России имеется гиперзвуковой комплекс «Авангард», оснащенный управляемым боевым блоком. Он запускается к цели с помощью межконтинентальной баллистической ракеты.