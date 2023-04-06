Армия 06 апреля 2023, 06:40 Российские дроны-камикадзе уничтожили почти половину поставленных Украине M777 и Paladin РИА «Новости»: дроны «Ланцет» уничтожили почти половину поставленных Украине гаубиц НАТО РИА «Новости»

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Почти половину из 100 поставленных Украине гаубиц и самоходных артиллерийских установок уничтожили. Для этого российские военные использовали барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые показали в зоне спецоперации высокую эффективность, рассказал информированный источник РИА «Новости».

«„Ланцеты“ продемонстрировали в рамках СВО высокую эффективность и на сегодняшний день стали фактически одним из основных средств контрбатарейной борьбы», — сказал он.

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С начала 2023 года отечественные дроны-камикадзе уничтожили около 45% из более 100 переданных Вооруженным силам Украины гаубиц и артустановок, в большинстве случаев — M777 и САУ M109 Paladin. Собеседник агентства сказал, что на каждую гаубицу достаточно одного барражирующего боеприпаса, поэтому использовать «Ланцет» выгодно и с тактической, и с экономической точки зрения.

Российские дроны-камикадзе выпустила компания ZALA. Их использовали не только для ударов по артиллерии, но и уничтожения танков, сообщил RT.