Российские десантники провели контрольную тренировку к конкурсу АрМИ под Рязанью

Российские десантники заканчивают подготовку к международному конкурсу АрМИ «Десантный взвод», который пройдет с 16 по 22 августа в Алжире. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Десантники 25 июля провели контрольную тренировку, а 1 августа отбывают в Алжир. Со стороны России в конкурсе примут участие 32 военных. Последние несколько месяцев они тренировались и сдавали зачеты по физподготовке, огневой подготовке, вождению БМД и прыжкам с парашютом.