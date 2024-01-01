Армия 01 января 2024, 11:04 Российские десантники получили почти три тысячи единиц вооружений в 2023 году Минобороны: ВДВ получили 2,5 тысячи единиц вооружений и техники в 2023 году РИА «Новости»

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Подразделения ВДВ в 2023 году получили порядка 2,5 тысячи единиц вооружений, специальной и военной техники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Воинские части и соединения ВДВ в 2023 году получили около свыше 780 современных образцов техники. Один из них — новейший танк Т-90М „Прорыв“, а также БТР-82А, бронетранспортеры БТР-МДМ „Ракушка“ и боевые машины десанта БМД-4М. Всего ВДВ получили около 2,5 тысячи единиц техники и вооружений», — заявили в ведомстве.

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Кроме того, в распоряжение десантников поступили минометные комплексы «Сани», модернизированные самоходные орудия «Вена» и «Нона-С», танки Т-72 Б3М, тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган».

Ранее российские части ВДВ разгромили подразделение украинских боевиков во время штурма одного из населенных пунктов в Запорожской области.