Российские бомбардировщики Ту-160 пролетели вдоль границ Белоруссии

Во вторник два стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели вдоль белорусской границы. Полет прошел в рамках совместных военных учений «Славянское братство».

В первый день активной фазы белорусско-российских учений российские летчики вместе с истребителями соседнего государства отработали авиационное прикрытие тактической группы, которая выполняет задачи на земле. Об этом сообщил ТАСС. Второй этап учений завершится 23 сентября.

«<…> Два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс совершили специальный полет вдоль юго-западной, западной и северо-западной границ Республики Беларусь», — рассказали в Министерстве обороны РФ.

Несколько дней назад на территории России стартовали стратегические учения «Кавказ-2020». Учения будут идти до 26 сентября. Участвовать в мероприятиях будет 80 тысяч человек, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, до 250 танков, а также до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Также учения разделены на два этапа.