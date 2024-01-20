Армия 20 января 2024, 00:02 Российские бойцы в зоне СВО окунулись в замаскированную купель на Крещение РИА «Новости»

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Российские военнослужащие из группы «Днепр» в Херсонской области сделали замаскированную купель на Крещение, а батюшка ее освятил. Об этом сайту kp.ru рассказал священник Дмитрий Кротков.

«Я вместе с иереем Сергием Самищенко, совершив всенощное бдение в Симферополе, прибыл к купели и совершил чин», — поделился он.

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Священник рассказал, что купелью стала большая пластиковая бочка, вкопанная в землю. Рядом с ней поставили лавочки, чтобы после погружения в ледяную воду можно было выпить горячего чаю. Купель накрыли маскировочными сетями, чтобы украинские беспилотники ее не заметили.

После освящения купели батюшки помолились вместе с бойцами, пожелав им скорейшей победы.

Ранее президент РФ Владимир Путин по традиции окунулся в прорубь на Крещение Господня. Российский лидер давно следует этому обучаю, исключением стал только 2022 год, когда пришлось соблюдать пандемийные ограничения.

Ранее жители Италии назвали смелым обычаем погружение Путина в купель на Крещение. Они также напомнили про «суровые зимние температуры азиатского государства».