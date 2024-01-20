20 января 2024, 00:02
Российские бойцы в зоне СВО окунулись в замаскированную купель на Крещение
Российские военнослужащие из группы «Днепр» в Херсонской области сделали замаскированную купель на Крещение, а батюшка ее освятил. Об этом сайту kp.ru рассказал священник Дмитрий Кротков.
«Я вместе с иереем Сергием Самищенко, совершив всенощное бдение в Симферополе, прибыл к купели и совершил чин», — поделился он.
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Священник рассказал, что купелью стала большая пластиковая бочка, вкопанная в землю. Рядом с ней поставили лавочки, чтобы после погружения в ледяную воду можно было выпить горячего чаю. Купель накрыли маскировочными сетями, чтобы украинские беспилотники ее не заметили.
После освящения купели батюшки помолились вместе с бойцами, пожелав им скорейшей победы.
Ранее президент РФ Владимир Путин по традиции окунулся в прорубь на Крещение Господня. Российский лидер давно следует этому обучаю, исключением стал только 2022 год, когда пришлось соблюдать пандемийные ограничения.
Ранее жители Италии назвали смелым обычаем погружение Путина в купель на Крещение. Они также напомнили про «суровые зимние температуры азиатского государства».
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