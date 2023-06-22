22 июня 2023, 12:19
Российские бойцы уничтожили 18 переданных ВСУ БМП Bradley
Шойгу заявил об уничтожении 18 из 109 переданных Украине БМП Bradley
Российские военные уничтожили 18 из 109 поставленных Украине БМП Bradley. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.
По словам главы военного ведомства, российские бойцы уничтожили 18 из 109 поставленных украинской армии БМП Bradley, а также танки западного производства. Всего же противник потерял 246 единиц тяжелой техники.
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Шойгу доложил Путину о высочайшей мотивации добровольцев, которые «рвутся в бой». Солдат готовят 645 инструкторов с боевым опытом и выпускники высших армейских учебных заведений.
«Их уже можно назвать не добровольцами, а вполне подготовленными боевыми частями», — резюмировал Шойгу.
Ранее министр обороны назвал срок завершения формирования резервных армий Вооруженных сил РФ. Он отметил, что оно завершиться к концу июня.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Специальная военная операция РФ на Украине
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