Армия 22 июня 2023, 12:19 Российские бойцы уничтожили 18 переданных ВСУ БМП Bradley Шойгу заявил об уничтожении 18 из 109 переданных Украине БМП Bradley Википедия

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Российские военные уничтожили 18 из 109 поставленных Украине БМП Bradley. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.

По словам главы военного ведомства, российские бойцы уничтожили 18 из 109 поставленных украинской армии БМП Bradley, а также танки западного производства. Всего же противник потерял 246 единиц тяжелой техники.

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Шойгу доложил Путину о высочайшей мотивации добровольцев, которые «рвутся в бой». Солдат готовят 645 инструкторов с боевым опытом и выпускники высших армейских учебных заведений.

«Их уже можно назвать не добровольцами, а вполне подготовленными боевыми частями», — резюмировал Шойгу.

Ранее министр обороны назвал срок завершения формирования резервных армий Вооруженных сил РФ. Он отметил, что оно завершиться к концу июня.