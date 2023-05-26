Армия 26 мая 2023, 10:29 Российские бойцы тремя танками уничтожили роту ВСУ «Известия»: три танка Т-90 ВС России смогли уничтожить роту военнослужащих ВСУ РИА «Новости»

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Экипаж танка Т-90 Южного военного округа смог уничтожить роту украинских боевиков в зоне спецоперации. Об этом сообщили «Известия».

«Машины действительно новые, отличаются они, наверное, всем. Здесь новый прицел панорамный у командира, есть возможность управления дистанционно зенитной установкой», — отметил участник СВО с позывным Эверест.

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По словам командира танкового экипажа с позывным Лебедь, российским бойцам надо идти только вперед.

По информации издания, танки Т-90 российские военнослужащие получили недавно. Боевые машины открыли огонь по военной технике ВСУ с закрытых позиций. Позиции российских танкистов надежно замаскировали.

Накануне ВС России уничтожили пункт снабжения ВСУ в ДНР. Летчики использовали планирующие бомбы при ударах по складам и ангарам с техникой и БК боевиков ВСУ в Ореховском районе. Также ВСУ лишились до 65 бойцов и САУ «Гвоздика» на Краснолиманском направлении.