Армия 07 января 2024, 04:01 Российские бойцы рассказали о праздновании Рождества Командир «Русского легиона»: в Рождество бойцы стараются найти церковь РИА «Новости»

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Многие российские военнослужащие в зоне СВО встречают Рождество на боевом дежурстве. Зачастую к ним приезжают священники, рассказал сообщил Ura.ru командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков.

Те, кто на отдыхе или ротации, ищут ближайшую церковь, чтобы побывать на рождественской службе. Сейчас в зону СВО приезжают священники. В этом случае богослужение проводится прямо в лагере.

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Новый год на фронте тоже отмечают, но скромно. Герой ДНР, первый министр государственной безопасности республики, полковник запаса Андрей Пинчук рассказал, что алкоголь бойцы не пьют. Роль Деда Мороза на Новый год выполняют командиры, которые объезжают подразделение.

В 2024 году Россия не предложила Украине перемирие в Рождество. В Госдуме заявили, что оно бессмысленно, ведь ВСУ продолжат обстреливать и атаковать, поэтому российские военнослужащие не смогут отметить святой праздник.

В рождественскую ночь украинская армия обстреляла больницу и жилые дома Донецка. Три пациента больницы пострадали, несколько частных домов и газопровод повреждены.