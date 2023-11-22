22 ноября 2023, 12:06
Российские бойцы отработали применение огнемета «Шмель»
Бойцы ВС РФ отработали применение реактивного пехотного огнемета «Шмель» в тыловом районе зоны СВО. Об этом сообщили на сайте телеканала «Звезда».
Оружие представляет собой термобарическую гранату, начиненную огнесмесью. «Шмель» предназначен для поражения укрытых огневых точек и чаще применяется на местности, где присутствует плотная застройка: в промзонах, капитальных зданиях сельхозназначения.
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Отмечается, что ранее бойцы войск РХБЗ отработали применение огнеметов на полигоне под Петербургом.
Оружие
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