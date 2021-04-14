Российские боевые корабли вышли на контрольные стрельбы в Черное море

Корабли Черноморского флота вышли в море для контрольной проверки за зимний период обучения. О проведении маневров сообщило издание «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ РФ.

В артиллерийских стрельбах принимают участие фрегат «Адмирал Макаров», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек», тральщик «Иван Голубец», а также большие десантные корабли.

После выхода из мест постоянного базирования они провели тренировку по преодолению условного минного заграждения. В дальнейших учениях задействуют самолеты и вертолеты морской авиации и силы противовоздушной обороны Черноморского флота.

В марте масштабные командно-штабные учения ВДВ прошли на полигоне Опук в Крыму. В них приняли участие более двух тысяч бойцов из десантно-штурмовых и артиллерийских полков Ставрополя и Анапы. Было задействовано свыше 500 единиц техники, семь самолетов Ил-76мд военно-транспортной авиации, а также самолеты и вертолеты штурмовой и армейской авиации.