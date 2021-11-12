Российские беспилотники оснастят огнеметами

На российские беспилотники планируют установить новые огнеметы отечественного производства. Вооружение усовершенствуют для огнеметных подразделений войск РХБ защиты.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о разработке в интервью газете «Красная звезда».

«В настоящее время продолжается и совершенствование огнеметно-зажигательного вооружения», — пояснил он.

Кириллов добавил, что ведутся работы по созданию нового комплекта средств огневого поражения для огнеметных подразделений. У него будут повышенные боевые возможности. Прицельные и стрелковые комплексы хотят разместить на беспилотных летательных аппаратах.

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