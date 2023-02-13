13 февраля 2023, 10:21
Российские артиллеристы уничтожили САУ «Акация» и миномет в Херсонской области
ТАСС: Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу «Акация» под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку «Акация» и миномет калибра 120 миллиметров. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
«Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Молодежное уничтожена гаубица 2С3 „Акация“ с боекомплектом», — уточнил он.
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По словам представителя экстренных служб, в результате ударов погибли три боевика ВСУ, еще двое получили ранения.
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Кроме того, артиллеристы ВС России лишили противника миномета калибра 120 миллиметров с боекомплектом и расчетом в районе населенного пункта Львово. Здесь уничтожили пять солдат ВСУ и ранили двоих.
Ранее российские артиллеристы уничтожили в Белозерке под Херсоном гаубицу «Акация».
В пятницу, 10 февраля, ВС России уничтожили подразделение ВСУ под Авдеевкой. В военной операции задействовали разведку, систему контрбатарейной борьбы, ствольную артиллерию и минометы.
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