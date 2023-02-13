Армия 13 февраля 2023, 10:21 Российские артиллеристы уничтожили САУ «Акация» и миномет в Херсонской области ТАСС: Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу «Акация» под Херсоном РИА «Новости»

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Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку «Акация» и миномет калибра 120 миллиметров. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

«Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Молодежное уничтожена гаубица 2С3 „Акация“ с боекомплектом», — уточнил он.

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По словам представителя экстренных служб, в результате ударов погибли три боевика ВСУ, еще двое получили ранения.

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Кроме того, артиллеристы ВС России лишили противника миномета калибра 120 миллиметров с боекомплектом и расчетом в районе населенного пункта Львово. Здесь уничтожили пять солдат ВСУ и ранили двоих.

Ранее российские артиллеристы уничтожили в Белозерке под Херсоном гаубицу «Акация».

В пятницу, 10 февраля, ВС России уничтожили подразделение ВСУ под Авдеевкой. В военной операции задействовали разведку, систему контрбатарейной борьбы, ствольную артиллерию и минометы.