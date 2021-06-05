Российская военнослужащая получила восемь лет за передачу данных Украине

Российскую военнослужащую Татьяну Кузьменко приговорили к восьми годам колонии общего режима, признав ее виновной в государственной измене. Приговор вынес Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Исполнение приговора отсрочили на два года, пока ребенку Кузьменко не исполнится 14 лет. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Уголовное дело рассматривали в особом порядке — с признанием вины и без исследования доказательств. Процесс был закрытым из-за материалов под грифом «совершенно секретно».

Обвинение просило приговорить Кузьменко к 12 годам лишения свободы.

По данным ТАСС, россиянку подозревали в том, что в 2017–2018 годах она выдала украинской военной разведке сведения, составлявшие государственную тайну. Кузьменко задержали весной прошлого года вместе с гражданином Украины Константином Ширингом. Россиянку обвинили в госизмене, украинца — в шпионаже.

По версии ФСБ, группу Кузьменко и Ширинга создал и курировал начальник подразделения украинской военной разведки Олег Ахмедов.

Как писала газета «Коммерсант», Кузьменко служила в Феодосии, Ширинг был ее гражданским мужем. Женщину обвинили в сборе сведений о вооружении и численности личного состава зенитного ракетного полка.