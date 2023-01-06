06 января 2023, 15:25
Российская военная техника прибыла в Белоруссию
Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии в республику военной техники из России
Эшелон с российской военной техникой прибыл в Белоруссию. Об этом сообщило Минобороны республики в Telegram-канале.
Вооружение войдет в состав совместной региональной группировки Союзного государства.
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«Прибыли на территорию Белоруссии. Здесь наши прадеды и деды в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками проливали кровь. Мы готовы выполнить свои задачи по предназначению в случае возникновения угрозы», — сообщил российский военный.
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Республиканское оборонное ведомство заявляло о своей готовности защищать Союзное государство совместно с российскими коллегами. Президент страны Александр Лукашенко днем 6 января посещал расположение российской части региональной группировки и заслушал доклад о проведении совместных учений двух стран.
В июне российский президент Владимир Путин объявил о передаче Вооруженным силам Белоруссии ракетно-тактических комплексов «Искандер-М», писал сайт «Невские новости».
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