Армия 06 января 2023, 15:25 Российская военная техника прибыла в Белоруссию Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии в республику военной техники из России Министерство обороны Республики Беларусь

Читать 360tv в

Эшелон с российской военной техникой прибыл в Белоруссию. Об этом сообщило Минобороны республики в Telegram-канале.

Вооружение войдет в состав совместной региональной группировки Союзного государства.

Реклама

«Прибыли на территорию Белоруссии. Здесь наши прадеды и деды в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками проливали кровь. Мы готовы выполнить свои задачи по предназначению в случае возникновения угрозы», — сообщил российский военный.

Реклама

Республиканское оборонное ведомство заявляло о своей готовности защищать Союзное государство совместно с российскими коллегами. Президент страны Александр Лукашенко днем 6 января посещал расположение российской части региональной группировки и заслушал доклад о проведении совместных учений двух стран.

В июне российский президент Владимир Путин объявил о передаче Вооруженным силам Белоруссии ракетно-тактических комплексов «Искандер-М», писал сайт «Невские новости».