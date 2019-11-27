Российская винтовка сможет поражать цели на расстоянии более 2 км

Российские разработчики создали новую модель высокоточной снайперской винтовки Т-5000 — ORSIS-375CT. Оружие сможет поражать цели на расстоянии до двух километров. Об этом сообщил гендиректор ORSIS («Промтехнология») Владимир Злобин.

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«Разработана версия Т-5000 под калибр 375 Cheytac (9,5×77 миллиметров), тестовые испытания прошли успешно. Если дальность поражения 338 калибра — 1 500 метров, то здесь мы уже выходим за два километра», — рассказал Злобин РИА «Новости».

Он добавил, что новая модификация получила рабочее название — ORSIS-375CT. Серийное производство винтовки планируется запустить уже в 2020 году. Разные страны уже сделали предзаказ на эту модель российского оружия.

Винтовка ORSIS Т-5000 представляет собой разработку оружейного завода «Промтехнология», который представлял оружие, как «принципиально новое» и отвечающее всем современным требованиям. Винтовку выпускали в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum.