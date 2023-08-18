Армия 18 августа 2023, 13:36 Российская винтовка превзошла по точности американскую Российская винтовка «Астарта» превзошла по точности американскую Barrett РИА «Новости»

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Новая снайперская винтовка «Астарта» отечественного производства превзошла своего американского конкурента Barrett. Об этом на военно-техническом форуме «Армия-2023» в Московской области рассказал представитель концерна «Высокоточные комплексы» Виталий Булгаков, его слова привел ТАСС.

«Калибр винтовки — 12,7 миллиметра. Она самозарядная, но с очень высокой точностью. На дистанции 100 метров разброс группы из пяти выстрелов составляет всего 1,5 сантиметра», — сообщил он.

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Булгаков отметил, что американская винтовка Barrett показывает в среднем разбросе результат в шесть сантиметров.

«Конкурента из США мы превзошли в несколько раз. С учетом калибра можно сказать, что пять пуль влетели в одну дыру. Просто одна за другой», — добавил представитель холдинга, который входит в Ростех.

В сентябре 2022 года подразделения спецназа получили новую снайперскую винтовку Чукавина, которая заменила устаревший вариант винтовки Драгунова, писал RT. Президент России Владимир Путин наградил разработчика оружия орденом Александра Невского.