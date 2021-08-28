Российская сборная завоевала шесть золотых медалей на АрМИ-2021

За шесть дней Армейских международных игр (АрМИ-2021) российская сборная получила восемь золотых медалей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на объединенный пресс-центр мероприятия.

«Российские военнослужащие победили в восьми завершившихся на сегодняшний день конкурсах», — сказал судья игр генерал-майор Александр Перязев.

После «Саянского марша» и «Дорожного патруля» копилка сборной России пополнилась еще шестью золотыми медалями. Солдаты завоевали их в конкурсах «Мастера автобронетанковой техники», «Военное ралли», «Меридиан», «Конный марафон», «Морской десант» и «Кубок моря».

В числе серебряных призеров — команды Белоруссии («Мастера автобронетанковой техники» и «Меридиан»), Китая («Военное ралли» и «Морской десант»), Вьетнама («Кубок моря»), а также военные Монголии и Узбекистана, которые разделили вторую ступень пьедестала в конкурсе «Конный марафон».

Бронзовыми медалистами конкурсов стали военнослужащие Китая, занявшие третье место в «Кубке моря», но в «Меридиане» они разделили его с командой Вьетнама. Здесь же команда Узбекистана («Мастера автобронетанковой техники»), Казахстана («Конный марафон»), Сербии («Военное ралли») и Ирана («Морской десант»).