Российская сборная победила в соревнованиях «Мастера автобронетанковой техники» на «АрМИ-2020»

На Армейских Международных играх «Мастера автобронетанковой техники» победила сборная России. Участники соревнований рассказали «360», как все происходило.

В Воронежской области прошли соревнования между мастерами автобронетанковой техники. Участники игр продемонстрировали свои умения на «Уралах», КАМАЗах и «Патриотах». На этот раз в военной гонке с препятствиями сошлись команды из России, Китая, Узбекистана и Белоруссии.

По итогам всех соревновательных дней сборная России стала лучшей в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники». И помимо командных призов, самых быстрых и ответственных водителей ждут личные призы — автомобили.

По приезде на финиш — аж мурашки по коже, слезы на глазах, бурные эмоции. Очень сплоченная команда, поддержка. Очень приятно! Сергей Кабанов член экипажа техобеспечения сборной Российской Федерации.

Водитель УАЗ-3163 сборной России Максим Евдокимов объяснил, в чем секрет успеха их команды: «Готовиться нужно постоянно, нужно постоянно держать себя в тонусе, знать машину. А так, все это забывается конечно, как в любом деле. Но стоит сесть за руль — руки помнят — и вперед».

А это — конкурс «Рембат». Здесь перемещают грузы при помощи крана-манипулятора, меняют колеса автомобилей и поднимают домкратами танки. И пусть в соревнованиях участвовали только военные, главное здесь — спортивный азарт и ответственность за команду.

Самое зрелищное в этих играх — командная эстафета. Борьба была настолько упорной, что разница между первым и последним оказалась всего 40 секунд. Именно столько и не хватило белорусам, чтобы оказаться на пьедестале почета.

«Эмоционально все чуть-чуть обидно. Проиграли всего 40 секунд. Это время ни о чем на гонке. Допустили много ошибок на самой трассе. В следующем году, если мы будем участвовать, то будем первые», — поделился с «360» тренер команды Белоруссии Федор Мойсак.

Заместитель главного судьи соревнований Игорь Куракин поделился подробностями судейства: «За каждый штрафной балл начисляется определенное количество секунд времени к основному времени, которое команда показала на каждом из этапов конкурса».

Команда Узбекистана участвовала в таком конкурсе впервые, но сразу же заняла третье место. С этим опытом сборная хочет выступить и на следующих играх. Задача — прогрессировать.

«Упорная была борьба с Белорусами и Китаем. Мы видели, что опыта у них чуть-чуть больше, чем у нас, потому что они уже раньше участвовали», — капитан команды Республики Узбекистан Лазизжон Журакулов.