Российская ПВО в Белгороде установила рекорд по дальности поражения воздушной цели | 360°

Армия 16 октября 2022, 13:33 Поделиться Telegram

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Viber Российская ПВО в Белгороде установила рекорд по дальности поражения воздушной цели MWM: российская ПВО в Белгороде установила рекорд по дальности поражения воздушной цели РИА Новости

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Российская система ПВО С-300В4 установила рекорд по дальности поражения воздушной цели в Белгороде. Система ПВО сбила самолеты ВСУ на экстремальной дальности в 217 километров, пишет Military Watch Magazine.

По данным издания, системы С-300В4, развернутые под Белгородом, уничтожили украинские Су-24 и Су-27. Оба борта летели на очень низких высотах, поднимаясь только для стрельбы. Такая схема полета называется «прыжком».

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Таким образом, С-300В4 значительно превысила показатель системы С-400, которая в марте сбила украинский истребитель на расстоянии в 150 километров над Киевом, отметил MWM.

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В середине сентября российская система противовоздушной обороны в Мариуполе сбила две украинские ракеты.

Накануне российский дрон «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО в Запорожской области. При обнаружении цели такой аппарат наносит удар как управляемая ракета «воздух — поверхность» и самоуничтожается.

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