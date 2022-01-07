Российская подводная лодка в 2020 году задела антенну британского фрегата HMS Northumberland. Заявление Министерства обороны Великобритании привело издание The Sun.

Утверждается, что оборудование было сильно повреждено, корабль был вынужден вернуться в порт для ремонта гидролокатора.

Происшествие произошло в 200 милях от Шотландии, фрегат был поднят на поиски подлодки. Команда запустила в работу сонар — кабель, покрытый гидрофонами, чтобы прислушаться к звукам субмарины.

Однако экипаж HMS Northumberland был вынужден прервать задание, после того как сонар был поврежден касанием лодки.

«Вопрос в том, было ли это преднамеренным или случайным», — заявил экс-командир фрегата Том Шарп.

Ранее сообщалось, что на дне Эгейского моря была обнаружена подводная лодка, пропавшая 80 лет назад.