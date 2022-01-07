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    07 января 2022, 09:01

    Российская подлодка в 2020 году задела антенну британского фрегата — The Sun

    Максим Зинкин

    Российская подводная лодка в 2020 году задела антенну британского фрегата HMS Northumberland. Заявление Министерства обороны Великобритании привело издание The Sun.

    Утверждается, что оборудование было сильно повреждено, корабль был вынужден вернуться в порт для ремонта гидролокатора.

    Происшествие произошло в 200 милях от Шотландии, фрегат был поднят на поиски подлодки. Команда запустила в работу сонар — кабель, покрытый гидрофонами, чтобы прислушаться к звукам субмарины.

    Однако экипаж HMS Northumberland был вынужден прервать задание, после того как сонар был поврежден касанием лодки.

    «Вопрос в том, было ли это преднамеренным или случайным», — заявил экс-командир фрегата Том Шарп.

    Ранее сообщалось, что на дне Эгейского моря была обнаружена подводная лодка, пропавшая 80 лет назад.