Российская подлодка «Леопард» после модернизации получит новое оружие

Он пояснил, что в ходе модернизации субмарины количество ракетно-торпедного вооружения увеличат. При этом подводная лодка станет меньше заметна акустическим системам противника.

Евменов отметил, что подводную лодку вывели из ремонтного отсека завода «Звездочка» в Северодвинске. До окончания ремонта и модернизации «Леопард» останется в воде у стенки набережной предприятия.

«Проведена замена радиоэлектронного вооружения, систем управления, связи, навигации, гидроакустики, боевая информационно-управляющая система», — рассказал про уже проведенные работы главнокомандующий Военно-морским флотом.

Атомную подводную лодку «Леопард» спроектировали в морском бюро машиностроения «Малахит» в Санкт-Петербурге, а сделали на заводе «Севмаш». В строй она вступила в 1992 году.

«Леопард» входил в проект 971, который состоял из больших атомных подводных лодок. Тогда была построена «звериная серия» из кораблей «Пантера», «Барс», «Вепрь», «Тигр» и других. Они предназначались для ударов по наземным объектам противника и противостояния на морской глубине с другими субмаринами.

Как напомнило РИА ФАН, министр обороны России Сергей Шойгу в ходе коллегии ведомства заявил, что в этом году Военно-морской флот получил две современные подводные лодки, семь кораблей, 10 боевых катеров и 10 судов обеспечения.