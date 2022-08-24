«Российская газета» подсчитала, какую базу НАТО ракета РФ «Кинжал» может снести в любой момент

Ракетный комплекс РФ «Кинжал» способен ударить по базе НАТО в Румынии. Таким мнением поделился автор «Российской газеты» Сергей Птичкин.

В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России уже использовали гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Например, 18 марта — по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в Делятине Ивано-Франковской области. В «Российской газете» обратили внимание, что всего в 80 километрах от этого населенного пункта находится Румыния, а там, в Девеселу, обосновалась база НАТО с комплексом противоракетной обороны Aegis Ashore.

Вот в издании и решили поразмыслить, что будет, если запустить в ту сторону «Кинжал». Если понадобится.

«Удар гиперзвуковым „Кинжалом“ очень наглядно показал, что натовский комплекс ПРО Aegis Ashore, в случае военной необходимости, будет сметен нашими гиперзвуковыми ракетами с неядерными боезарядами до того, как его успеют привести в боевую готовность», — пришел к выводу Птичкин.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска в рамках спецоперации на Украине трижды применяли новейшую разработку — гиперзвуковую ракету «Кинжал». Он отметил, что скорость полета боевой части «Кинжала» достигает сложения почти десяти скоростей звука, при этом не меняется траектория.