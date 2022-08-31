Российская БМПТ «Терминатор» выдержала попадание ракеты из Javelin

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» выдерживает попадание ракеты американского комплекса Javelin. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Опыт боевых действий показывает, что БМПТ „Терминатор“ за счет повышенной защиты выдерживает попадание ПТРК Javelin, а также других противотанковых комплексов и гранатометов производство НАТО», — отметил собеседник агентства.

По его словам, после этих эпизодов машине требовался лишь незначительный ремонт в полевых условиях, и ее боеспособность восстанавливалась полностью.

Источник агентства подчеркнул, что «Терминаторы» уже продемонстрировали высокую боевую устойчивость и эффективность в спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты.

БМПТ «Терминатор» разработаны концерном «Уралвагонзавод». Они поступили на вооружение в России в 2018 году. Каждая машина оснащена двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, четырьмя пусковыми установками управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.