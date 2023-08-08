Армия 08 августа 2023, 08:48 Российская БМП «Манул» получит модуль «Эпоха» с 57-миллиметровой пушкой Ростех: БМП «Манул» может получить модуль «Эпоха» с 57-миллиметровой автоматической пушкой РИА «Новости»

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Боевую машину пехоты «Манул» собираются оснастить модулем «Эпоха» с 57-миллиметровой автоматической пушкой. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех.

В компании рассказали, что «Курганмашзавод», который входит в холдинг, продолжает опытно-конструкторские работы по созданию гусеничной платформы БМП «Манул». Машина, которую проектируют специалисты, будет защищена от малокалиберных снарядов и осколков полевой артиллерии. Таким образом, БМП будет более «подвижной» и сможет проезжать по воде без подготовки.

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«Сейчас прорабатывается вопрос установки нового боевого модуля „Эпоха“», — добавили в пресс-службе.

Боевой модуль позволит «Манулу» поражать противника артиллерийским огнем с большой дистанции. Машина сможет выполнять более обширный спектр задач. Как только специалисты завершат опытно-конструкторские работы, станут известны сроки запуска серийного производства обновленной боевой машины.

Ранее российские ученые создали материал, делающий дроны легкими, прочными и невидимыми для РЭБ. Кроме того, специалисты собираются оснастить летательные аппараты специальными устройствами связи, передающие данные при помощи фотонов, а не радиоволн. Это позволит не терять связи с устройством, когда оно находится в зоне систем радиоэлектронной борьбы.