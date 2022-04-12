Российская авиация поразила склад боеприпасов ВСУ в Луганской области

Склад боеприпасов украинской армии в поселке Тошковка уничтожен ударом оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил России. Кроме того, летчики поразили восемь районов скопления украинской боевой техники в Глазуновке, Пятигорском и Пришибе Харьковской области. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что в районе города Попасная Луганской области российская артиллерия огневыми ударами поразила шесть опорных пунктов подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады.

«В результате ударов уничтожено более 120 человек личного состава соединения, одиннадцать единиц бронетехники и четырнадцать автомобилей различного назначения», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что российские силы противовоздушной обороны сбили над городами Очаков и Николаев два украинских беспилотника.

Всего с начала проведения специальной операции российские военные уничтожили 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 445 беспилотников, 2153 танка и бронированных машин, 241 установку реактивных систем залпового огня, 924 миномета и орудий полевой артиллерии, а также более двух тысяч военной автомобильной техники.