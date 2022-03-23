Российская авиация поразила 86 объектов ВСУ

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 86 военных объектов Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передало РИА «Новости».

Российская авиация в том числе поразила шесть командных пунктов и две реактивных системы залпового огня, восемь орудий полевой артиллерии, три склада с боеприпасами, а также 49 районов скопления украинской военной техники и вооружения, доложил генерал-майор.

С начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили уже 255 беспилотников, 189 зенитных ракетных комплексов, 1564 танка и других боевых машин, 180 установок РСЗО, 627 орудий полевой артиллерии и минометов и 1367 единиц специальной автомобильной техники, сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили о боях ВС РФ с украинскими подразделениями за овладение населенным пунктом Новомихайловка. Войска ДНР также освободили от националистов населенный пункт Верхнеторецкое и взяли под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка.