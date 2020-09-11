Российская атомная подлодка прошла учения в Баренцевом море

В Баренцевом море прошли учения с участием многоцелевой атомной подлодки Северного флота. Подлодка выполнила стрельбу противолодочной ракетой по подводной цели.

В пресс-служба флота отметили, что стрельба ракетой проводилась без боевой части, передает РИА «Новости».

«Противодействие подводникам оказывал экипаж многоцелевой крейсерской атомной подводной лодки другого соединения подводных сил Северного флота, который также обозначил применение ракетного подводного оружия», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пару дней назад в Баренцевом море уже проходили одни учения. Тогда атомные подводные лодки отработали торпедную стрельбу по подводной цели в дуэльном варианте.

Еще одни военные учения прошли в Подмосковье. Боевые стрельбы провели на танках Т-34 для солдат Западного военного округа. Действия прошли на полигоне Альбино.

В конце августа в Сети появились кадры учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 ВКС России в стратосфере. Полеты прошли в рамках летно-тактических учений истребительного авиационного полка Центрального военного округа.