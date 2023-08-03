03 августа 2023, 11:00
Российская артиллерия поразила три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области
Врио главы Запорожской области: силы ВС РФ пресекли атаку трех бригад ВСУ, уничтожив их
Силы ВС РФ уничтожили личный состав трех штурмовых бригад ВСУ, планировавших атаку на несколько населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«До четырех утра противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки», — написал Балицкий.
Реклама
По его словам, российские подразделения нанесли удар по украинским группировкам с помощью артиллерии. Противник потерял практически весь состав бригад. Армия РФ также пресекла продвижение ВСУ в районе Пятихаток.
«Артиллерия отряда нанесла огневое поражение, противник также откатился назад», — указал Балицкий.
Ранее врио главы Запорожской области сообщал, что ВСУ начали перегруппировку на Ореховском направлении, пытаясь формировать группы из мобилизованных без должной подготовки. Балицкий рассказал о низком моральном духе украинских солдат и множественных случаях сдачи в российский плен.
Главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь сообщил, что ВСУ несут огромные потери, пытаясь атаковать укрепленные российские позиции в Запорожской области.
Специальная военная операция РФ на Украине
Обстановка в Запорожье
Запорожье
Реклама
Реклама