Армия 03 августа 2023, 11:00 Российская артиллерия поразила три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области Врио главы Запорожской области: силы ВС РФ пресекли атаку трех бригад ВСУ, уничтожив их РИА «Новости»

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Силы ВС РФ уничтожили личный состав трех штурмовых бригад ВСУ, планировавших атаку на несколько населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«До четырех утра противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки», — написал Балицкий.

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По его словам, российские подразделения нанесли удар по украинским группировкам с помощью артиллерии. Противник потерял практически весь состав бригад. Армия РФ также пресекла продвижение ВСУ в районе Пятихаток.

«Артиллерия отряда нанесла огневое поражение, противник также откатился назад», — указал Балицкий.

Ранее врио главы Запорожской области сообщал, что ВСУ начали перегруппировку на Ореховском направлении, пытаясь формировать группы из мобилизованных без должной подготовки. Балицкий рассказал о низком моральном духе украинских солдат и множественных случаях сдачи в российский плен.

Главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь сообщил, что ВСУ несут огромные потери, пытаясь атаковать укрепленные российские позиции в Запорожской области.