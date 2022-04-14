Российская армия уничтожила склады боеприпасов и пункты управления ВСУ

Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России поразили восемь пунктов управления, четыре артиллерийские батареи, склад боеприпасов и более 100 опорных пунктов украинских войск. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что всего ракетными и артиллерийскими ударами уничтожены 132 объекта вооруженных сил Украины.

Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России нанесла удары по семи объектам. В частности, летчики уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Приволья, а также бронетехнику и военных 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад, расположившихся в шести точках.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотников, 2188 танков и бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2088 единиц военной автомобильной техники.