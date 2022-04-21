Российская армия уничтожила 64 военных объекта ВСУ и около 120 националистов

Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили около 120 националистов в районах Черкасское и Александровка, авиация поразила 64 военных объекта ВСУ, сообщило Минобороны РФ на брифинге.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по 14 объектам украинских войск. Нанесено поражение живой силе и технике украинских войск в районах Черкасское и Александровка, уничтожено до 120 националистов», — сообщили в министерстве.

Российская авиация поразила 64 военных объекта ВСУ. В районе Попасной уничтожены пункт управления, два склада боеприпасов и два опорных пункта. Артиллерия нанесла удары по 450 объектам националистов, среди них опорные пункты и места скопления живой силы.

Авиация ВКС России в течение прошедшей ночи ударила по 20 районам дислокации украинской военной техники. Цели находились в районах населенных пунктов Александровка, Новониколаевка, Шнурки.