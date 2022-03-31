Российская армия уничтожила 28 военных объектов Украины

Вооруженные силы России в рамках проведения специальной операции за день уничтожили 28 военных объектов Украины. В том числе четыре командных пункта, три склада с боеприпасами и четыре с топливом, а также шесть районов скопления боевой техники Украины. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что средства ПВО российских Воздушно-космических сил сбили в воздухе украинский вертолет Ми-24 в районе города Изюм, а также четыре беспилотника, пролетавших в районе Тамарино, Лисичанска и Волновахи.

Всего с начала специальной операции Украина лишилась 124 самолетов и 80 вертолетов, 345 беспилотников, 1826 танков и бронированных машин, 195 единиц реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1704 единиц военной автомобильной техники.

Также бойцы Народной милиции ДНР уничтожили в районе Мариуполя два вертолета Ми-8, на которых эвакуировали командиров националистических объединений. Летательные аппараты подбили ракетами из трофейного комплекса «Стрингер».