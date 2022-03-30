Российская армия прорвала оборону ВСУ и вышла к Великой Новоселке

Вооруженные силы РФ, развивая наступление, прорвали хорошо укрепленную оборону противника и форсировали реку Шайтанка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские подразделения ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населенному пункту Великая Новоселка.

Помимо этого, ВС РФ продолжают зачистку от националистических формирований населенного пункта Золотая Нива. Продвижение составило восемь километров.

«В данном районе уничтожены до 50 человек личного состава, три танка, пять БМП, восемь автомобилей различного назначения», — уточнили в министерстве.

Отдельно в Минобороны отметили, что российские военные выполнили все основные задачи на киевском и черниговском направлениях, где теперь происходит плановая перегруппировка войск.

За сутки средства ПВО российских Воздушно-космических сил уничтожили два украинских беспилотника в пунктах Балаклея и Верхнеторецкое.