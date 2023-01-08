Армия 08 января 2023, 08:50 Российская армия применила против ВСУ самый мощный самоходный миномет в мире РИА «Новости»: ВС России применили против ВСУ мощнейший в мире миномет 2С4 «Тюльпан» РИА «Новости»

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Российские военные в зоне спецоперации на Украине применили против боевиков ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 «Тюльпан». Видео боевой работы оружия опубликовало РИА Новости».

На опубликованном видео оператор беспилотника 1-й Славянской бригады корректирует огонь 240-миллиметровыми снарядами. Миномет попадает точно в цель и разрушает укрепления украинского военного объекта.

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«Тюльпан» считается единственным в мире минометом калибра 240 миллиметров. Радиус действия оружия — до 20 километров.

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В декабре боевую работу «Тюльпанов» в зоне СВО сняли на видео. Бойцы ВС России используют снаряды миномета весом от 130 до 230 килограммов. Такие боеприпасы легко пробивают бетонные конструкции толщиной до трех метров.

Минометы предназначены для уничтожения зданий, командных пунктов, артиллерийских батарей и бронетехники противника.