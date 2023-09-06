Армия 06 сентября 2023, 08:26 Российская армия получит партию модернизированных БМП-2 с модулем «Бережок» «Ростех» отправил в Минобороны России партию модернизированных БМП-2 Пресс-служба Минобороны

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Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» направил в Минобороны России очередную партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с модулем «Бережок», разработанных в тульском Конструкторском бюро приборостроения. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Комплекс используется для уничтожения живой силы противника, а также его укреплений и бронированной техники, в частности танков. В составе вооружения боевого отделения «Бережок» — автоматическая пушка 2А42 и автоматический гранатомет АГ-30М калибром 30 миллиметров, пулемет ПКТМ калибром 7,62 миллиметра и две пусковые установки противотанковых управляемых ракет «Корнет».

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Как пояснили в «Ростехе», комплекс БМП-2м с «Бережком» уже показал эффективность при выполнении задач спецоперации. Военнослужащие применяют ее и днем, и ночью, и отмечают мобильность и огневую мощь комплексов.

В Минпромторге подчеркнули, что сегодня все предприятия ОПК России, в том числе Конструкторское бюро приборостроения, обеспечивают потребности ВС страны в современной и надежной технике.