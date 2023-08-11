Армия 11 августа 2023, 09:41 Российская армия получит бронемашину «Зубило» «Ремдизель» создаст беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп РИА «Новости»

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Новый беспилотный автомобиль под название «Зубило» появится в России. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе предприятия АО «Ремдизель», занимающейся разработкой авто.

«В этом году на нашем стенде на „Армии“ будут премьеры — бронеавтомобиль „Титан“ для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием „Зубило“», — сообщили в компании.

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«Зубило» предназначен для штурмовых групп, машина сможет транспортировать раненых, подвозить боеприпасы, заряжать радиостанции и квадрокоптеры. «Титан» — защищенный автомобиль для подразделений ВДВ, разведки и спецназа.

Еще один бронеавтомобиль «Феникс» презентуют на форуме «Армия-2023» — это импортозамещенная версия «Тайфуна-К53949». Он отличается повышенной противоминной и баллистической защитой.

Россия постоянно развивает и совершенствует военную технику. Так, для танков и других боевых машин специалисты разработали спецпокрытие «Накидка», которое защитит военные авто от спутниковой и авиационной разведки. Кроме того, российские бойцы получат усовершенствованную версию автомата Калашникова.