11 августа 2023, 09:41
Российская армия получит бронемашину «Зубило»
«Ремдизель» создаст беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп
Новый беспилотный автомобиль под название «Зубило» появится в России. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе предприятия АО «Ремдизель», занимающейся разработкой авто.
«В этом году на нашем стенде на „Армии“ будут премьеры — бронеавтомобиль „Титан“ для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием „Зубило“», — сообщили в компании.
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«Зубило» предназначен для штурмовых групп, машина сможет транспортировать раненых, подвозить боеприпасы, заряжать радиостанции и квадрокоптеры. «Титан» — защищенный автомобиль для подразделений ВДВ, разведки и спецназа.
Еще один бронеавтомобиль «Феникс» презентуют на форуме «Армия-2023» — это импортозамещенная версия «Тайфуна-К53949». Он отличается повышенной противоминной и баллистической защитой.
Россия постоянно развивает и совершенствует военную технику. Так, для танков и других боевых машин специалисты разработали спецпокрытие «Накидка», которое защитит военные авто от спутниковой и авиационной разведки. Кроме того, российские бойцы получат усовершенствованную версию автомата Калашникова.
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