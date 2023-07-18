Армия 18 июля 2023, 15:26 Российская армия получит больше истребителей пятого поколения Мишустин сообщил о планах нарастить поставки истребителей пятого поколения в армию РИА «Новости»

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Поставки истребителей пятого поколения в российскую армию нарастят. Об этом на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова привел ТАСС.

В России к такому типу боевых самолетов относятся многоцелевые истребители Су-57.

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«Планируем увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», — сказал он.

Мишустин отметил, что за последние 12 месяцев в России существенно увеличили выпуск военной техники и вооружения с учетом опыта в СВО.

«Среди них самая востребованная — военная техника, а также навигационное оборудование, средства связи и радиоэлектронной борьбы», — добавил премьер-министр.

Су-57 модернизировали в конце 2022 года. Первый полет на нем совершал летчик-испытатель Сергей Богдан. В общей сложности полет длился порядка 56 минут и прошел в штатном режиме.

Пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации сообщала, что Су-57 оснастили возможностью использования новых типов вооружений и интеллектуальной поддержки экипажа. Кроме того, на истребителе обеспечат установку двигателя второй ступени, писал RT.

Британские СМИ сообщали, что Россия уже применяет Су-57 в зоне специальной операции.