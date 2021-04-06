Российская армия начала проверять боеготовность

Плановые контрольные проверки боевой готовности начались в Вооруженных силах РФ. Об этом объявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщило РИА «Новости».

Контрольные проверки начались в органах военного управления, воинских частях и соединениях. Глава Минобороны потребовал обеспечить качественное выполнение контрольных занятий и безопасность при передвижении эшелонов и военной техники.

«Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений», — заявил Шойгу.

В оборонном ведомстве рассказали, что на апрель в российской армии в общей сложности запланировано 4048 учений. Они будут проходить на территории всех военных округов и Северного флота, в районах Крайнего Севера, на Курилах и в Камчатском крае.

Комиссия Генштаба проведет контрольную проверку в Восточном военном округе. Основные учения пройдут на полигонах Сергеевский и Цугол. В остальных округах проверки пройдут под руководством командующих войсками.

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