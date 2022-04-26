Российская армия испытала на Украине новую радиотепловую маскировку танков

При проведении спецоперации на Украине российская армия использует новый вид радиотепловой маскировки. Специальное покрытие помогает прятать технику от БПЛА и самолетов-разведчиков, рассказал источник РИА «Новости».

Чехлы или покрытие из специального синтетического материала надевают на технику. Они сокращают тепловое излучение в несколько раз и делают военных менее заметными в инфракрасном и радиолокационном диапазоне. Для большей надежности такие накидки раскрашивают в камуфлирующие цвета.

По словам собеседника агентства, новый вид маскировки используется, в том числе, на самых передовых видах военной техники — оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер» и танках Т-90М «Прорыв».

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