Российская армия испытала на Украине новую радиотепловую маскировку танков
ВС РФ взяли на вооружение новую радиотепловую маскировку
При проведении спецоперации на Украине российская армия использует новый вид радиотепловой маскировки. Специальное покрытие помогает прятать технику от БПЛА и самолетов-разведчиков, рассказал источник РИА «Новости».
Чехлы или покрытие из специального синтетического материала надевают на технику. Они сокращают тепловое излучение в несколько раз и делают военных менее заметными в инфракрасном и радиолокационном диапазоне. Для большей надежности такие накидки раскрашивают в камуфлирующие цвета.
По словам собеседника агентства, новый вид маскировки используется, в том числе, на самых передовых видах военной техники — оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер» и танках Т-90М «Прорыв».
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