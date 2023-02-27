Армия 27 февраля 2023, 07:37 Российская армия досрочно получила партию ЗРК «Тор» Гендиректор Зиятдинов: ИЭМЗ «Купол» в 2022 году досрочно отгрузил партию ЗРК «Тор» в армию РИА «Новости»

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Ижевский электромеханический завод «Купол» по итогам 2022 года повысил темпы производства. Гендиректор предприятия Фанил Зиятдинов рассказал журналу «Национальная оборона» о досрочной поставке партии зенитных ракетных комплексов «Тор».

«Несмотря на увеличение объемов, наши основные изделия — ЗРК семейства „Тор“ — отгружены в войска досрочно», — сказал он.

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По итогам прошлого года ИЭМЗ «Купол» нарастил производство по всем направлениям — его темпы достигли 120%. Фанил Зиятдинов сказал, что ЗРК «Тор» показал конкурентоспособность не только в российской армии, но и на мировом рынке — завод увеличил его поставки по линии военно-технического сотрудничества.

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Гендиректор назвал исполнение обязательств по гособоронзаказу главным результатом, но добавил, что темпы производства продукции гражданского назначения тоже увеличили. Они составили 160%, хорошие результаты показали выпуск климатической техники, теплообменников и оборудования для АЭС. Выручка ИЭМЗ «Купол» составила 30 миллиардов руб­лей, прибыль превысила 2,4 миллиарда.

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