Ни одна армия мира не находилась после развала Советского Союза в столь плачевном состоянии, и ни одна не смогла восстановить своей военный потенциал так быстро, как армия Российской Федерации. Благодаря значительным финансовым вливаниям ее удалось модернизировать «сверху донизу».

К такому выводу пришли журналисты британского издания The Economist. По данным лондонского Международного института стратегических исследований, в 2007 году 97% техники ВС РФ устарело. Это было наследие СССР, принятое на вооружение более трех десятилетий назад. Сейчас 71% самолетов является современными моделями.

Британские журналисты также напомнили о модернизации высокоточного оружия, о комплексах «Искандер», ракет «Калибр» и Х-101. Нанесенный ими точечный удар с кораблей в Каспийском море по сирийским целям совсем недавно считался научной фантастикой. Российское оружие прошло проверку боем в Сирии, что дает ему дополнительное преимущество.

Авторы статьи также высоко оценили мобильность российской армии. Они считают, что Москва за два часа сможет привести в полную боевую готовность пять тысяч десантников. Глава британской военной разведки генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявил изданию, что Россия поменяла массовость на скорость.

В конце октября в Великобритании выразили озабоченность «ужасающей» активизации российской подводной лодки «Акула». Спущенная на воду 40 лет назад самая большая в мире тяжелая атомная субмарина оснащена новейшими стелс-технологиями.