Россияне сообщили о странном светящемся объекте в небе

Сразу в нескольких регионах России жители заметили странную светящуюся точку, оставляющую за собой световой шлейф. О ней сообщили в Пензенской и Челябинской областях, а также в Башкирии. В соцстеях появились многочисленные ролики, и россияне предположили, что это может быть НЛО.

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Как сообщило радио «Говорит Москва», ученые не подтвердили внеземное происхождение объекта, но определить, что это было, затруднились.

Позже РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ сообщило о запуске межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь» с полигона «Капустин яр» в Астраханской области.

Военное ведомство заявило, что учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Задачи пуска были выполнены в полном объеме.