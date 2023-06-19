Армия 19 июня 2023, 18:30 Россияне смогут заключать контракт о службе в ВС вне зависимости от пребывания в запасе Контракт о службе в ВС РФ разрешили заключать вне зависимости от пребывания в запасе РИА «Новости»

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Контракт о службе в Вооруженных силах России мужчины смогут заключать вне зависимости от их пребывания в запасе. Это касается и жителей новых регионов. Об этом со ссылкой на подготовленные поправки сообщил ТАСС.

«Это позволит поступить на военную службу по контракту гражданам, проживающим на территориях новых субъектов РФ и не зачисленным на сегодняшний день в запас Вооруженных сил РФ», — говорится в документе.

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Таким образом, комитет Госдумы по обороне поддержал поправки ко второму чтению законопроекта о праве судимых и ограниченно годных служить в ВС по контракту.

На встрече с военными корреспондентами президент РФ Владимир Путин заявил, что с января 2023 года военные контракты заключили свыше 150 тысяч человек, вместе с добровольцами ВС России набрали 156 тысяч человек.

Глава государства напомнил о планах в рамках частичной мобилизации призвать 300 тысяч человек. Люди продолжают приходить на призывные пункты добровольно. По словам Путина, в этих условиях нет необходимости в дополнительной мобилизации.