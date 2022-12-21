Армия 21 декабря 2022, 15:56 Россияне поддержали военных и руководство страны во время СВО — Шойгу Глава Минобороны Шойгу: россияне оказали беспрецедентную поддержку военным в ходе СВО РИА «Новости»

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Жители России оказывают беспрецедентную поддержку руководству страны и военнослужащим во время проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства.

«Руководству страны и Вооруженным силам [РФ] оказана беспрецедентная поддержка российскими гражданами. Это наглядно показывает единство армии и общества», — сообщил Шойгу.

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Ранее Шойгу заявил, что ВС России в ходе спецоперации спасают людей от геноцида и террора. Он напомнил, что Украина использует запрещенные методы борьбы, в числе которых — заказные убийства и теракты.

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При этом ежедневно по команде Запада в публикуются тысячи фейков о событиях на Украине, а военные преступления ВСУ не попадают на страницы газет.

Выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, российский президент Владимир Путин подчеркнул, что опыт СВО станет основой для совершенствования боевой учебы.