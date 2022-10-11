Россиянам рассказали, в каких случаях нужно являться в военкомат во время мобилизации | 360°

Все новости

Мир

11 октября 2022, 22:31

Запад начал рассматривать применение тактического ядерного оружия против России — КГБ Белоруссии

Знаменитости

11 октября 2022, 22:29

Маск опроверг слухи о переговорах с Путиным об Украине

Реклама

Мир

11 октября 2022, 22:23

Замгенсека ООН посетит Москву для переговоров по зерновой сделке

Подмосковье

11 октября 2022, 22:19

Свыше 180 внештатных сотрудников получили удостоверения от ГУСТ в Подмосковье

Общество

11 октября 2022, 22:14

Срок годности продуктов призвали увеличить. Рынок не хочет подстраиваться под изменения

Мир

11 октября 2022, 22:04

Сразу четыре электроподстанции перестали работать во Львове

Технологии

11 октября 2022, 22:02

«Авито» будет сотрудничать с Российским экологическим оператором

Мир

11 октября 2022, 21:55

Букингемский дворец объявил дату коронации Карла III

Подмосковье

11 октября 2022, 21:54

Движение по обновленной улице Чистяковой в Одинцове запланировали пустить до конца года

Армия

11 октября 2022, 21:36

Россиянам рассказали, в каких случаях нужно являться в военкомат во время мобилизации

«Объясняем.рф» указал в каких случаях явка в военкомат обязательна во время мобилизации

Читать 360tv в

Отсутствие в повестки времени и места явки мобилизованного не является поводом не приходить в военкомат. В этом случае мобилизуемый может выбрать удобный для себя день и время, чтобы появиться в комиссариате, где он состоит на воинском учете. Об этом сообщил портал «Объясняем.рф».

Также в военкомат нужно прийти лично, если мобилизуемый теперь живет не по прописке. Звонка по телефону недостаточно. Сотрудникам военкомата нужно встретиться с состоящим на воинском учете лично, чтобы сверить персональные сведения.

Реклама

Если к мобилизованному приходили домой в его отсутствие, о чем ему сообщили его родные или соседи, то эту информацию состоящий на воинском учете может принять к сведению. Поскольку в России действует частичная мобилизация он может прийти в военный комиссариат без повестки.

Реклама

Для ответов на вопросы мобилизованных портал «Объясняем.рф» запустил специального чат-бота в социальной сети «ВКонтакте», мессенджерах Telegram и Viber. Там можно найти всю интересующую информацию о ходе и правилах частичной мобилизации. Если у состоящего на военном учете специфический вопрос, то администрация платформы направит сообщение в Минобороны для подготовки развернутого ответа.

Частичная мобилизация в РФ

5

0

0

0

0

2

Реклама

Реклама