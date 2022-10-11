Россиянам рассказали, в каких случаях нужно являться в военкомат во время мобилизации | 360°

Армия 11 октября 2022, 21:36 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, в каких случаях нужно являться в военкомат во время мобилизации «Объясняем.рф» указал в каких случаях явка в военкомат обязательна во время мобилизации РИА «Новости»

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Отсутствие в повестки времени и места явки мобилизованного не является поводом не приходить в военкомат. В этом случае мобилизуемый может выбрать удобный для себя день и время, чтобы появиться в комиссариате, где он состоит на воинском учете. Об этом сообщил портал «Объясняем.рф».

Также в военкомат нужно прийти лично, если мобилизуемый теперь живет не по прописке. Звонка по телефону недостаточно. Сотрудникам военкомата нужно встретиться с состоящим на воинском учете лично, чтобы сверить персональные сведения.

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Если к мобилизованному приходили домой в его отсутствие, о чем ему сообщили его родные или соседи, то эту информацию состоящий на воинском учете может принять к сведению. Поскольку в России действует частичная мобилизация он может прийти в военный комиссариат без повестки.

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Для ответов на вопросы мобилизованных портал «Объясняем.рф» запустил специального чат-бота в социальной сети «ВКонтакте», мессенджерах Telegram и Viber. Там можно найти всю интересующую информацию о ходе и правилах частичной мобилизации. Если у состоящего на военном учете специфический вопрос, то администрация платформы направит сообщение в Минобороны для подготовки развернутого ответа.

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