Армия 03 декабря 2023, 13:16 Россиянам рассказали о новых бронебойных пулях для винтовки ОСВ-96 «Звезда»: винтовка ОСВ-96 получила пули для пробивания западных БТР РИА «Новости»

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Новые высокоточные бронебойные моноэлементные пули позволяют винтовке ОСВ-96 пробивать бронетранспортеры стран НАТО. Об этом заявил специалист ЦКИБ СОО Алексей Матвеев в эфире телеканала «Звезда».

Новинку произвел филиал Тульского КБП «Высокоточных комплексов» Ростеха. Благодаря небольшому числу элементов в пуле уменьшаются ошибки «нестабильности» при стрельбе, отметил Матвеев.

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«Если штатные боеприпасы обладают многоэлементными пулями, то в данном патроне пуля уже одноэлементная, то есть она сделана, выточена из цельного прута стали», — рассказал специалист о характеристиках разработки.

Новинка может поразить легкий бронеавтомобиль на расстоянии до двух километров, а для более серьезных целей дистанция поражения составляет 1,5 километра. Матвеев добавил, что пуля пробьет с расстояния 100 метров борт западного БТР с усиленной броней.

Ранее российские инженеры разработали модуль дистанционного управления танковым пулеметом. Платформа позволяет оператору на расстоянии до одного километра наблюдать и атаковать цели.